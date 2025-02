ΗΠΑ: Εκτελέστηκαν δύο θανατοποινίτες σε Φλόριντα και Τέξας

Δυο άνδρες στους οποίους είχε επιβληθεί η θανατική ποινή για φόνους εκτελέστηκαν την Πέμπτη (13/2) στις ΗΠΑ, στις πολιτείες Φλόριντα και Τέξας. Οι εκτελέσεις του Τζέιμς Φορντ, 64 ετών, και του Ρίτσαρντ Τάμπλερ, 46 ετών, ήταν αντίστοιχα η 4η και η 5η στις ΗΠΑ φέτος. Οι τέσσερις από τις πέντε έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα χημικά διαλύματα. Το 2024 έγιναν 25 εκτελέσεις, το 2023 έγιναν 24.

Ο θάνατος του Τζέιμς Φορντ διαπιστώθηκε στις 18:19 (τοπική ώρα· 01:19 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο τον Απρίλιο του 1997 δυο συναδέλφων του, του Γκρέγκορι και της Κίμπερλι Μάλνορι, που είχε προσκαλέσει να πάνε για ψάρεμα σε λίμνη μαζί με την κόρη τους, 23 μηνών, στη νοτιοδυτική Φλόριντα.

James Ford was executed by the state of Florida on February 13th at 6:19 p.m. ET. This is one of two executions carried out today in the U.S. @GovRonDeSantis execution is not the solution. End the death penalty now! #DeathPenalty #StopExecutions pic.twitter.com/iySmiufF8q

— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 14, 2025