ΗΠΑ: Χάος με τις πτήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος – Καθηλωμένα εκατοντάδες αεροπλάνα

Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, λόγω βλάβης στο σύστημα πολιτικής αεροπορίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα «έπεσε» με αποτέλεσμα να καθηλωθούν εκατοντάδες αεροπλάνα, όπως ανακοινώθηκε. Οι τεχνικοί εργάζονται επί του παρόντος για την αποκατάσταση του συστήματος.

All flights across US grounded due to FAA computer system glitch – US media https://t.co/c96oKAr2qd

— Sky News (@SkyNews) January 11, 2023