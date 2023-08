ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε άνδρα που κρατούσε μαρκαδόρο – Τον πυροβόλησε μπροστά σε παιδί

Τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν στο Ντένβερ των ΗΠΑ όταν αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον 36χρονο, Μπράντον Κόουλ δείχνει βίντεο.

Οι εικόνες προέρχονται από την κάμερα που φορούσε στην στολή της η αστυνομικός. Σύμφωνα με το τηλεφώνημα από γείτονα, ο 36χρονος είχε ρίξει από το αναπηρικό καροτσάκι τη σύζυγό του και κυνηγούσε τον έφηβο γιο του.

Οι αστυνομικοί έχουν σταματήσει τον 36χρονο και του ζητούν να παραδοθεί. Εκείνος φαίνεται να κρατάει κάτι στο χέρι του και να αρχίζει να κινείται προς το μέρος τους. Η αστυνομικός ενημερώνει το κέντρο ότι ο ύποπτος κρατάει μαχαίρι. Οι συνάδελφοι της τον προειδοποιούν να σταματήσει.

Graphic ‼️

Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.

The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS

