ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 21χρονη που κρατούσε όμηρο υπάλληλο καταστήματος – Ζητούσε να μιλήσει με τηλεπαρουσιάστρια

Μια 21χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς στο κατάστημα της Walmart, στο Ρίτλαντ του Μισισίπι, επειδή κρατούσε όμηρο μια εργαζόμενη του πολυκαταστήματος. Η κάμερα απαθανάτισε το περιστατικό που έγινε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου με την εργαζόμενη να βρίσκεται έντρομη υπό την απειλή όπλου.

Η 21χρονη, Corlunda McGinister, δέχθηκε πυροβολισμό από τους αστυνομικούς αφού πρώτα έκανε ένα παράξενο αίτημα, ζήτησε να μιλήσει με μια παρουσιάστρια ειδήσεων, ενώ την ίδια στιγμή κρατούσε όμηρο την τρομαγμένη εργαζόμενη.

Η αστυνομία του Ρίτλαντ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ότι σημειώθηκε ένα «περιστατικό στο Walmart με όπλο» γύρω στις 5:45 μ.μ. και λίγες ώρες αργότερα εξέδωσε άλλη μια αναφορά ότι σημειώθηκε «πυροβολισμός από αξιωματικό» μέσα στην αλυσίδα καταστημάτων.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια γυναίκα, που κρατά ένα όπλο, να κάνει ένα συγκεκριμένο αίτημα.

«Γεια, δώστε μου μια παρουσιάστρια ειδήσεων εδώ, τώρα», είπε η γυναίκα που φαινόταν να έχει το όπλο στο ένα χέρι ενώ χρησιμοποιούσε το άλλο χέρι για να κρατήσει την όμηρο.

«Χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι βοήθεια», είπε, σύμφωνα με το βίντεο. «Δώστε μου έναν παρουσιαστή ειδήσεων».

Η γυναίκα διαβεβαίωσε πως δεν έχει σκοπό να βλάψει κανένα. «Δεν προσπαθώ να βλάψω κανέναν», είπε η γυναίκα. «Δώστε μου έναν παρουσιαστή ειδήσεων».

Από ότι φαίνεται η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία ίσως επιδεινώθηκαν λόγω της μοναξιάς των Χριστουγέννων. Η περίοδος των γιορτών είναι για πολλούς συμπολίτες μας δύσκολη, λόγω των συναισθημάτων τα οποία καλούνται να διαχειριστούν.

Τα πλάνα έδειξαν επίσης αστυνομικούς να της ζητούν επανειλημμένα να ρίξει το όπλο της ενώ εκείνη συνεχίζει να ζητά μια παρουσιάστρια ειδήσεων. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρίτλαντ, Νικ ΜακΛέντον, είπε στο WAPT ότι το περιστατικό ήταν «καταστροφικό» για όλους.

«Είναι καταστροφικό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – τους αξιωματικούς, όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτή την κατάσταση», είπε ο ΜακΛέντον. «Ξέρετε, με την έλευση των Χριστουγέννων, η ψυχική υγεία είναι μεγάλη υπόθεση λόγω του άγχους που αυξάνεται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων».

Είπε ότι κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς. Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τον πυροβολισμό. Το Walmart άνοιξε ξανά την Πέμπτη, σύμφωνα με το WLBT.

Viral video posted to TikTok showed an apparent hostage situation unfold at a Walmart in Richland, Mississippi. A woman held a Walmart employee at gunpoint. News reports indicate the suspect was shot dead by police. No other injuries were reported. 📹: 504bigmama pic.twitter.com/KZKYPTn0jC

— Malik Earnest (@MalikEarnest) December 22, 2022