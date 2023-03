ΗΠΑ: Αστυνομικοί καταπλάκωσαν μαύρο ψυχικά ασθενή έως ότου πέθανε από ασφυξία – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ

Συνταράσσει τις ΗΠΑ ένα νέο περιστατικό αστυνομικής βίας με θύμα έναν μαύρο άνδρα, ο οποίος ήταν ψυχικά ασθενής. Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας καταγράφονται τα όσα συνέβησαν σε κρατικό ψυχιατρείο στη Βιρτζίνια. Μία ομάδα αστυνομικών και μέλη του ιατρικού προσωπικού συνωστίζονται γύρω από έναν άνδρα, ο οποίος είναι δεμένος με χειροπέδες, τον Irvo Otieno. Τον ρίχνουν στο πάτωμα και πέφτουν από πάνω του για περίπου 11 λεπτά, μέχρι τον θάνατό του. Το εξοργιστικό περιστατικό συνέβη στις 6 Μαρτίου.

Το βίντεο που δόθηκε τώρα στην δημοσιότητα, παρά την περί του αντιθέτου προσπάθεια των συνηγόρων υπεράσπισης, δείχνει τουλάχιστον επτά αστυνομικούς να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο στο Central State Hospital και να σέρνουν τον Irvo Otieno, ο οποίος είναι δεμένος με χειροπέδες και σίδερα στα πόδια. Οι αστυνομικοί τον στήνουν σε ένα μικρό κάθισμα και στη συνέχεια, όταν φαίνεται να κάνει μια κίνηση, μαζεύονται γύρω του και τον αναγκάζουν να ξαπλώσει στο πάτωμα. Οι ίδιοι πέφτουν από πάνω του και τον πιέζουν σε τέτοιο σημείο, που ο άτυχος άνδρας αφήνει την τελευταία του πνοή. Άλλα άτομα από το προσωπικό, απλά κοιτούσαν τα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους, χωρίς να επέμβουν.

Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5 pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y

— CBS News (@CBSNews) March 21, 2023