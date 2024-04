ΗΠΑ: Αποκολλήθηκε εν πτήση το κάλυμμα κινητήρα αεροσκάφους Boeing – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αναγκαστική προσγείωση προέβησαν πιλότοι αεροσκάφους Boeing 737-800 της Southwest Airlines με προορισμό το Χιούστον των ΗΠΑ, όταν διαπίστωσαν ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωση, αποκολλήθηκε το κάλυμμα ενός από τους κινητήρες με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο φτερό.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροσκάφος της Southwest απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ των ΗΠΑ το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), με προορισμό το Χιούστον του Τέξας.

Ωστόσο, κατά την απογείωση αποκολλήθηκε το κάλυμμα ενός από τους κινητήρες, με τους πιλότους να το αντιλαμβάνονται και να επιστρέφουν στο Ντένβερ, όπου πραγματοποίησε με ασφάλεια αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία, οι επιβάτες χρειάστηκε, τελικά, να ταξιδέψουν με άλλη πτήση, φτάνοντας τελικά στο Χιούστον με τρίωρη καθυστέρηση.

🚨BREAKING: BOEING 737 RETURNS TO DENVER AFTER ENGINE ISSUE

Southwest Airlines flight WN3695, operating a Boeing 737-800, had to return to Denver this morning shortly after takeoff.

The crew declared an emergency, reporting that part of the engine cowling had detached and was… pic.twitter.com/eMLXHZJSAU

