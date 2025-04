ΗΠΑ: Ανώτατο Δικαστήριο στηρίζει τις απελάσεις του Τραμπ με νόμο του 1798

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (7/4), επιτρέποντάς του να χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 1798 που παραδοσιακά είχε εφαρμοστεί μόνο σε καιρούς πολέμου, για να απελάσει γρήγορα φερόμενα μέλη συμμοριών από τη Βενεζουέλα, ως μέρος της σκληρής προσέγγισης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Το δικαστήριο ικανοποίησε το αίτημα της κυβέρνησης να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού δικαστή Τζέιμς Μπόασμπεργκ, η οποία στις 15 Μαρτίου είχε μπλοκάρει προσωρινά τις άμεσες απελάσεις με βάση την επίκληση του Νόμου για τους «Ξένους Εχθρούς» από τον Τραμπ, ενώ συνεχίζεται η νομική διαδικασία στην υπόθεση.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον Νόμο για τους «Ξένους Εχθρούς» στις 15 Μαρτίου για να απελάσει γρήγορα τα φερόμενα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, προσπαθώντας να επιταχύνει τις απομακρύνσεις χρησιμοποιώντας έναν νόμο που είναι περισσότερο γνωστός για τη χρήση του για την εγκλεισμό Ιαπώνων, Ιταλών και Γερμανών μεταναστών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

BREAKING: Trump Invokes 1798 Wartime Law that Paved the Way for Japanese Internment

The repugnant law, known as the Alien Enemies Act, will allow Trump to detain and deport noncitizens without due process, writes Kim Wehle for Zeteo: https://t.co/8huiKitI8r

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 15, 2025