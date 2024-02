ΗΠΑ: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Κυριακής (25/2), σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, η αστυνομία ερεύνησε επίσης ένα όχημα σε κοντινή απόσταση για εκρηκτικά, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο, σύμφωνα με τους New York Times.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε, δήλωσε η Ταλ Ναΐμ, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον.

Incident outside of Israel’s Embassy in Washington DC. This the scenes a few minutes ago.. pic.twitter.com/a78Zvtx6E9

— Lynn Sweet (@lynnsweet) February 25, 2024