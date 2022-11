ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Ατλάντα – Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με κοπίδι – BINTEO

Ένα επιβατικό αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της Frontier Airlines από το Σινσινάτι στην Τάμπα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ατλάντα των ΗΠΑ αφότου σήμανε συναγερμός για επιβάτη που είχε ένα κοπίδι στην κατοχή του, ανακοίνωσε το Σάββατο η αεροπορική εταιρεία.

«Ο εν λόγω επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία της Ατλάντα», ανέφερε εκπρόσωπος της Frontier Airlines.Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ οι επιβάτες αναχώρησαν με άλλη πτήση, την ίδια ημέρα, για τον προορισμό τους.

Η Λίλιαν Χόφμαν δήλωσε στο δίκτυο NBC ότι όταν ο «ύποπτος» πήγε στην τουαλέτα του αεροσκάφους, ένας έντρομος συνεπιβάτης της είπε ότι ο άνδρας «απειλούσε να μαχαιρώσει ανθρώπους». «Έτσι, πήγα να μιλήσω σε αεροσυνοδούς στις μπροστινές θέσεις», είπε η Χόφμαν στο NBC. Λίγο αργότερα την ενημέρωσαν ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί, όπως κι έγινε 20 λεπτά αργότερα.

Εκπρόσωπος της Frontier Airlines δεν επιβεβαίωσε ότι ο «ύποπτος» είχε διατυπώσει απειλές, κατά τη διάρκεια της πτήσης, για επίθεση σε συνεπιβάτες του.

CHAOS IN THE CABIN: @FOX5Atlanta just obtained video of a man being taken into custody at #Atlanta's airport Friday night after an emergency landing. A witness tells me the man had a box cutter and threatened to stab passengers. @FoxNews

Details: https://t.co/SESfcQXpfH pic.twitter.com/EspO6kQ0NW

— Tyler Fingert (@TylerFingert) November 12, 2022