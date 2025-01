ΗΠΑ: Αλαλούμ με την διακοπή των χρηματοδοτήσεων του Λευκού Οίκου που «ακυρώθηκε, αλλά ισχύει» – Πώς ο Τραμπ επιχειρεί να σώσει τα προσχήματα μετά τις αντιδράσεις

Αλαλούμ προκάλεσε στις ΗΠΑ η ανάκληση του υπομνήματος με το οποίο τερματίζονταν όλες οι χρηματοδοτήσεις του Λευκού Οίκου σε χιλιάδες προγράμματα σε όλη την χώρα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να δείξει ότι δεν επρόκειτο για υποχώρησή της, όπως σημειώνουν όλα τα ΜΜΕ, γεγονός που ενίσχυσε την σύγχυση που είχε ήδη προκαλέσει το υπόμνημα της Δευτέρας.

Το πάγωμα των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, δανείων και άλλων προγραμμάτων βοήθειας, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα, δεν ακυρώθηκε, διευκρίνισε το βράδυ της Τετάρτης (29/1) στις ΗΠΑ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ, καθώς η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος, για το τι μπορεί να σήμαινε η απόφαση Τραμπ που ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με τη Λίβιτ, η ανάκληση αφορά μόνο το υπόμνημα που εξέδωσε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB). Αλλά το συγκεκριμένο υπόμνημα έδινε εντολή να παγώσουν όλες οι χρηματοδοτήσεις του Λευκού Οίκου. Η απόφαση προκάλεσε τεράστια σύγχυση σε δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον τι ήταν αυτό που θα σταματούσε. Δηλαδή ποιες χρηματοδοτήσεις αφορούσε η εντολή. Δεύτερον πώς θα άλλαζε η ζωή των ανθρώπων που με βάση μία εγκεκριμένη από το Κογκρέσο και υπογεγραμμένη από τον Λευκό Οίκο απόφαση είχαν προγραμματίσει το οικονομικό κομμάτι της ζωής τους.

Το πάγωμα ανακοινώθηκε την Δευτέρα το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) και αμέσως τουλάχιστον 3 μεγάλες ΜΚΟ προσέφυγαν εναντίον του υπομνήματος στα δικαστήρια. Την Τρίτη ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέστειλε κάποια τμήματα της απόφασης του Λευκού Οίκου, κάνοντας δεκτές τις προσφυγές.

Με βάση την απόφαση αυτή κάποια σημεία του πρώτου υπομνήματος του Τραμπ για την παύση των χρηματοδοτήσεων δεν θα ίσχυαν έτσι κι αλλιώς. Γι’ αυτό και ο Λευκός Οίκος, σε πρώτη φάση ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νομικές μάχες στα δικαστήρια για να υπερασπιστεί την εντολή Τραμπ.

Ωστόσο ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου. Καθώς όλοι περίμεναν την αντίδραση του Λευκού Οίκου στην δικαστική απόφαση που δικαίωνε την πρώτη προσφυγή, έγινε γνωστή η ανάκληση της απόφασης.

Στην συνέχεια η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξήγησε ότι η ανάκληση αφορούσε το διάταγμα. «Δεν πρόκειται για ανάκληση του ομοσπονδιακού παγώματος χρηματοδότησης. Είναι απλώς η ανάκληση του υπομνήματος του OMB» έγραψε η Λίβιτ στην πλατφόρμα Χ. «Το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου παραμένει σε ισχύ και θα εφαρμοστεί σχολαστικά», πρόσθεσε.

This is NOT a rescission of the federal funding freeze.

It is simply a rescission of the OMB memo.

Why? To end any confusion created by the court’s injunction.

The President’s EO’s on federal funding remain in full force and effect, and will be rigorously implemented.

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 29, 2025