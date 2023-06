Ίντερ Μαϊάμι: Μετά τον Μέσι απέκτησε και τον Μπουσκέτς

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την επικείμενη άφιξη, του Ισπανού μέσου, Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος θα ξανασυναντήσει τον Λιονέλ Μέσι. Η είδηση έγινε γνωστή, με ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Twitter, συγκεντρώνοντας διθυραμβικά σχόλια από πρώην συμπαίκτες και αντιπάλους του.

Ο σύλλογος της Φλόριντα που αγωνίζεται στο MLS, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν διευκρίνισε το μήνυμά του, το οποίο ωστόσο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το νόημά του. Το απόσπασμα τελειώνει με το «Si, +Busi+» («Ναι, +Busi+»), όπως είναι το προσωνύμιο του Μπουσκέτς.

Από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα στις 10 Μαϊου, ο 34χρονος μέσος βρέθηκε στο στόχαστρο της Ιντερ, όμως η απόφαση του Μέσι να «μετακομίσει» στο Μαϊάμι, αποδείχθηκε καταλυτική για τον Μπουσκέτς.

Η σχέση, η κοινή πορεία και η φιλία των δύο ανδρών, έχουν σφυρηλατηθεί με θριάμβους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με τον Μπουσκέτς να έχει κατακτήσει σε δεκαπέντε σεζόν με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία Champions League (2009, 2011 και 2015), επτά Κύπελλα και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

«Στο γήπεδο είσαι πάντα ένα 5 (σ.σ. ο αριθμός της φανέλας του), αλλά στην πραγματικότητα, ως παίκτης και ως άνθρωπος, είσαι ένα 10», είπε σε μήνυμα του ο Μέσι, ενώ αρκετές άλλες προσωπικότητες επαίνεσαν τον Μπουσκέτς, όπως οι προπονητές του στην εθνική Ισπανίας και στην Μπαρτσελόνα, Βιθέντε Ντελ Μπόσκε και Πεπ Γκουαρντιόλα, αντίστοιχα, καθώς επίσης ο «αιώνιος αντίπαλος» του, Λούκα Μόντριτς και ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Ο Μπουσκέτς, ο οποίος ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής (2010) και πρωταθλητής Ευρώπης (2012) με την Ισπανία, ήταν ένας από τους πυλώνες της χρυσής γενιάς της Μπαρτσελόνα, που κυριάρχησε στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τους Μέσι, Αντρές Ινιέστα και Τσάβι.

