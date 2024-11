Ινδονησία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από έκρηξη ηφαιστείου στα ανατολικά – «Βροχή» από πέτρες και τέφρα σε κοντινά χωριά

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας (4/11) εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων ηφαιστείου στην ανατολική Ινδονησία, στο απομακρυσμένο νησί Φλόρες ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές, έχουν επιβεβαιωθεί έξι θάνατοι. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Από τις εκρήξεις εκσφενδονίστηκαν πέτρες και τέφρα σε κοντινά χωριά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το πυκνό σύννεφο τέφρας αποτελεί επίσης απειλή για την εναέρια κυκλοφορία. Το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο 4.\

❗️🌋🇮🇩 – Eight people died following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki, in Wulanggitang district, Indonesia. The number of victims may increase as new identifications are made.

The eruption, which occurred on Sunday night, lasted 24 minutes and was followed by another… pic.twitter.com/bDe86e23sV

