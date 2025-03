Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Λεβοτόμπι-Λάκι-Λάκι εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 8.000 μέτρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ηφαίστειο της ανατολικής Ινδονησίας, στο τουριστικό νησάκι Φλόρες, ενεργοποιήθηκε και πάλι το βράδυ της Πέμπτης (20/3) και οι αρχές αύξησαν το επίπεδο του συναγερμού στο μέγιστο.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.703 μέτρων, κράτησε 11 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Οι στάχτες που εκτοξεύτηκαν έφτασαν σε ύψος 8.000 μέτρων πάνω από την κορυφή του, ανέφερε η υπηρεσία ηφαιστείων της Ινδονησίας.

Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia put on another fiery show, erupting for the 42nd time in just a week on Sunday! 🌋🔥 pic.twitter.com/wSxR698KQ1

