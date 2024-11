Ίλον Μασκ: Πληροφορίες ότι μεσολαβεί για την γεφύρωση των σχέσεων ΗΠΑ – Ιράν

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε τη Δευτέρα (11/11)με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

