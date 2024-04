Ιερουσαλήμ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Τρεις τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι τρομοκράτες επιχείρησαν να ανοίξουν πυρ με ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», αλλά το όπλο φαίνεται ότι έπαθε εμπλοκή.

Στη συνέχεια, οι τρομοκράτες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, είπε η αστυνομία. Διεξάγεται ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp

Terror attack in Jerusalem: Two pedestrians were injured; weapon found at the scene.

A manhunt is underway for two escaping terrorists. pic.twitter.com/zjwEMa5ucP

