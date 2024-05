Ισραήλ: Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Η Χαμάς λέει ότι εξαπέλυσε «μεγάλη πυραυλική» επίθεση

Η Ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε μια «μεγάλη πυραυλική επίθεση» στο Τελ Αβίβ, καθώς ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ηχούν σειρήνες στο κέντρο της πόλης προειδοποιώντας για πιθανή εισβολή ρουκετών, σύμφωνα με το Reuters.

Σε μια δήλωση στο Telegram, οι Ταξιαρχίες al-Qassam ανέφεραν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν ως απάντηση στις «σιωνιστικές σφαγές κατά αμάχων».

Ο τηλεοπτικός σταθμός Hamas Al-Aqsa είπε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν είχαν ηχήσει στο Τελ Αβίβ σειρήνες που προειδοποιούν για πυραυλική επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι σειρήνες είχαν ενεργοποιηθεί πάνω από το κεντρικό Ισραήλ καθώς μαίνονταν οι μάχες στη Γάζα, μεταξύ άλλων και στην πόλη Ράφα, που βρίσκεται πολύ νότια. Ο λόγος που ήχησαν οι σειρήνες δεν αναφέρθηκε αμέσως από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει αναφορές για θύματα.

Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις αναφέρθηκαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP.

An image shows that the Hamas rocket barrage on central Israel was launched from the Rafah area. pic.twitter.com/bxenRi1JJA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 26, 2024