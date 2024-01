Ιαπωνία: Θαύμα στα συντρίμμια – Ανασύρθηκε ζωντανή 90χρονη πέντε ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό

Ενενηντάχρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια του σεισμού ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους στην κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και οι διάσωσης έγιναν σήμερα ακόμα δυσκολότερες, καθώς σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός μέχρι την πρωτεύουσα Τόκιοέπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που εκτείνεται εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Πέρα από τους 126 νεκρούς, οι αρχές έκαναν επίσης σήμερα λόγο για 560 τραυματίες και άλλους 222 ανθρώπους που συνεχίζουν να αγνοούνται, κυρίως στις πόλεις Ουατζίμα και Σούσου.

Χθες, 90χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια σπιτιού που κατέρρευσε στη Σούσου, στο άκρο της χερσονήσου, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή.

