Η συγγνώμη ιδιωτικού ντετέκτιβ από τον πρίγκιπα Χάρι: Ήταν σαν την νέα Νταϊάνα

Ένας ιδιωτικός ερευνητής ζήτησε συγγνώμη που έβαλε στο στόχαστρο την πρώην σύντροφο του πρίγκιπα Χάρι, την Τσέλσι Ντέιβι, λέγοντας ότι πιέστηκε να επικεντρωθεί στην ιδιωτική ζωή του Χάρι σαν να ήταν «η νέα Νταϊάνα».

Ο Gavin Burrows, μάρτυρας στις δικαστικές διαμάχες με την News of the World και την Sun, είπε ότι τα τηλέφωνα της παρακολουθούνταν αφού άρχισε να βγαίνει με τον πρίγκιπα Χάρι το 2004.

Επίσης αποκάλυψε ότι οι ντετέκτιβ έψαξαν μέχρι και τα ιατρικά της αρχεία, τους πρώην φίλους της και τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής της.

«Υπήρχε παραβίαση φωνητικών μηνυμάτων, υπήρχε παρακολούθηση στα τηλέφωνά της, στις επικοινωνίες της» σημείωσε.

«Η Τσέλσι καυχιόταν στους φίλους της όταν πήγαινε να τον δει» πρόσθεσε.

Οι ισχυρισμοί του Gavin Burrows, έχουν αμφισβητηθεί έντονα, όμως ήταν ένας από τους πολλούς ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονταν σε βρετανικές εφημερίδες την εποχή που έγινε γνωστό το σκάνδαλο της παραβίασης τηλεφώνου της πρώην συντρόφου του Χάρι.

Μιλώντας στο BBC στο νέο ντοκιμαντέρ The Princes And The Press, δήλωσε ότι η τοποθέτηση του πρίγκιπα Χάρι στις πρώτες σελίδες πούλησε περισσότερα αντίτυπα εφημερίδων από τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

«Όπως μου εξήγησαν μερικοί συντάκτες, ο Χάρι είχε γίνει βασικά η νέα Νταϊάνα» σχολίασε πριν ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

«Βασικά ήμουν μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που του έκλεψαν [τον Χάρι] τα κανονικά του εφηβικά χρόνια» υπογράμμισε.

Ο πρίγκιπας Χάρι κινείται νομικά εναντίον των News Group Newspapers, του εκδότη της Sun και της εφημερίδας News of the World, καθώς και του ιδιοκτήτη της Daily Mirror, για καταγγελίες για παραβίαση τηλεφώνου και άλλες παράνομες δραστηριότητες συλλογής ειδήσεων.