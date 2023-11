Η στιγμή που κλέβουν δημοσιογράφο ενώ είναι «στον αέρα» – Βίντεο

Μια περιπέτεια στον αέρα είχε ένας δημοσιογράφος του BBC, καθώς έπεσε θύμα κλοπής την ώρα ήταν στον αέρα. Ο δημοσιογράφος Χάρι Λόου ήταν σε απευθείας σύνδεση προκειμένου να δώσει το ρεπορτάζ του για τις εξελίξεις σχετικά με την καταιγίδα Ciaran.

Ξαφνικά διαπίστωσε ότι κάποιος του πήρε την τσάντα, ωστόσο διατήρησε την ψυχραιμία του και επέλεξε να μην αντιδράσει. Συνέχισε κανονικά να μιλά και «πάγωσε» μόνο για λίγα δευτερόλεπτα όταν είδε τον δράστη να του αρπάζει την τσάντα.

«Μια πρωτιά χθες το βράδυ: Μου έκλεψαν την τσάντα ενώ βρισκόμουν σε live» έγραψε στο Χ ο δημοσιογράφος του BBC αναρτώντας το σχετικό βίντεο.

A career first last night – my bag was stolen halfway through our live 🎒 pic.twitter.com/gN7rDLGE4M

