Η Μόσχα “προειδοποιεί” τις χώρες της Βαλτικής: “Προστατέψτε τους διπλωμάτες μας”

“Προειδοποίηση” στις χώρες της Βαλτικής απηύθυνε σήμερα η Μόσχα, καθώς, όπως υποστηρίζει, ένας Ρώσος διπλωμάτης δέχτηκε επίθεση στη λιθουανική πρωτεύουσα, το Βίλνιους.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό RIA, η Μόσχα ζήτησε σήμερα από τις αρχές της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας να “λάβουν μέτρα” για να προστατεύσουν τις ρωσικές πρεσβείες.

“Προειδοποιούμε το Βίλνιους, τη Ρίγα και το Ταλίν ότι είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της αντιρωσικής ψύχωσης που εξαπέλυσαν”, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει την κρατική της υπόσταση.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Βαλντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να πάψει να είναι κράτος. “Εάν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη”, συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

