Η φωτογραφία της ημέρας: “Ευχαριστώ κ. Πούτιν που με έκανες πρόσφυγα”

Μία συγκλονιστική φωτογραφία μοιράστηκε στα social media μία δημοσιογράφος στην Ουκρανία.

«Ευχαριστώ κ. Πούτιν για μια τέτοια αλλαγή στη ζωή μου, από επαγγελματίας δημοσιογράφος σε πρόσφυγας από τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης», γράφει η Sofia Koczmar. Στη φωτογραφία κρατά από το χέρι την κόρη της.

Thank you mr. Putin for such change in my life from professional journalist to refuge from biggest country in Europe. pic.twitter.com/uPPwx5fB03

— Sofia Koczmar (@SKoczmar) February 27, 2022