«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας» λέει σύμβουλος του Νετανιάχου – «Η αντίσταση είναι έτοιμη»

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

Νωρίτερα, ο Ali Barakeh, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να απελευθερώσει ξένους ομήρους με αντάλλαγμα μια πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. Επίσης δήλωσε στους Financial Times ότι θα υπάρξουν πρόσθετοι όροι για την απελευθέρωση Ισραηλινών αμάχων. Ωστόσο συμπλήρωσε ότι ανάμεσα σε αυτούς που θα απελευθερωθούν δεν θα είναι οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας ότι «δεν θα ζούμε πλέον με αυτήν την πραγματικότητα». Ο πόλεμος δεν διεξάγεται για να «αποτρέψουμε την Χαμάς», αλλά γιατί «αποφασίσαμε ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει».

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι.

Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

