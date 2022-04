ΗΠΑ: Νέα εν ψυχρώ δολοφονία Aφροαμερικανού από λευκό αστυνομικό

Συγκλονίζει πάλι την παγκόσμια κοινή γνώμη η εν ψυχρώ δολοφονία στις ΗΠΑ, ενός Aφροαμερικανού από λευκό αστυνομικό που τον είχε ακινητοποιήσει.

Πολλές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πόλη Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση του βίντεο που δείχνει τον λευκό αστυνομικό να σκοτώνει τον Αφροαμερικανό. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Απριλίου. Στο βίντεο (ένα από τα τέσσερα που δημοσιοποιήθηκαν) φαίνεται ότι ο αστυνομικός, ενώ είναι ξαπλωμένος πάνω στην πλάτη του 26χρονου Πάτρικ Λιόγια, τον πυροβολεί, μάλλον στο κεφάλι. Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται από την κάμερα που έχει το περιπολικό, από αυτή που είχε πάνω του ο αστυνομικός και από μια κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ένας γείτονας.

Σε αυτά φαίνεται ο νεαρός Λιόγια να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί, και να ρωτά «τι έκανα;», ενώ ο αστυνομικός του ζητεί επίμονα το δίπλωμά του και να επιστρέψει στο όχημά του. Ο Λιόγια φαίνεται να υπακούει στις εντολές του αστυνομικού, αλλά μετά κλείνει την πόρτα του οδηγού και προσπαθεί να φύγει από το σημείο, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες. Ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο συμβάν, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν διερευνά το συμβάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Έρικ Ουίντστορμ.

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 13, 2022

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από ένα σύντομο κυνηγητό, ο Λιόγια και ο αστυνομικός πέφτουν κάτω στο χορτάρι και φαίνεται να παλεύουν, καθώς ο Αφροαμερικανός προσπαθεί να αποσπάσει το τέιζερ του αστυνομικού. Ακούγεται ένας πυροβολισμός και ο Λιόγια μένει ακίνητος.

Το περιστατικό επαναφέρει τις μνήμες από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, που πέθανε όταν ο αστυνομικός που τον είχε ακινητοποιήσει, επί εννέα λεπτά του πατούσε τον λαιμό, αγνοώντας τις εκκλήσεις του Αφροαμερικανού ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και ότι θα πέθαινε. Ο Τζορτζ Φλόιντ είπε περισσότερες από 20 φορές «δεν μπορώ να αναπνεύσω» στους αστυνομικούς προτού πεθάνει, ενώ εκείνος που τον πατούσε στον λαιμό, ο Ντέρεκ Σλόβιν, απτόητος, του απάντησε να σταματήσει να φωνάζει, για να κάνει οικονομία στο οξυγόνο. Ο Σλόβιν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22,5 ετών, αλλά άσκησε έφεση υποστηρίζοντας ότι ο δικαστής που του επέβαλε την ποινή έκανε κατάχρηση της διακριτικής του ευχέρειας στην επιμέτρηση της ποινής.

Patrick Lyoya’s mother is grieving for her son, who was killed by Grand Rapids police officer. pic.twitter.com/VTR56IACFs — Matt Witkos Reporter (@matt_witkos) April 9, 2022

Πολλές δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο κέντρο της πόλης Γκραντ Ράπιντς, στο Μίσιγκαν, με περίπου 200.000 κατοίκους. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» (το γνωστό σύνθημα που υιοθετήθηκε μετά το θάνατο του Φλόιντ) και φώναζαν «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη».

«Το θεωρώ μια τραγωδία», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Γκραντ Ράπιντς, ο Έρικ Ουίντστορμ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, και κατά την οποία δημοσιεύθηκαν τα βίντεο. «Η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι κάτι θλιβερό και γνωρίζω ότι θα έχει επιπτώσεις για την πόλη μας», πρόσθεσε.

HAPPENING NOW: Hundreds gather outside the Grand Rapids Police Department to protest the shooting of 26-year-old Patrick Lyoya. Police released videos of the deadly police shooting earlier today. @wwmtnews pic.twitter.com/tU0Drx3NJo — Trisha McCauley (@TrishaWWMT) April 13, 2022

«Ακόμη ένας μαύρος πέθανε στα χέρια της αστυνομίας και ο αστυνομικός σε αυτό το βίντεο πρέπει να λογοδοτήσει», κατήγγειλε η Εθνική Ένωση για την Προώθηση των Εγχρώμων (NAACP) σε ανακοίνωσή της.