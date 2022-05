Γνωστός ράπερ γίνεται καθηγητής στο MIT – Τι θα διδάξει

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του όγδοου άλμπουμ του «Drill Music in Zion» ο ράπερ Lupe Fiasco αποκάλυψε ότι αναλαμβάνει ρόλο καθηγητή στο MIT – Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης με αντικείμενο την επιστήμη της ραπ μουσικής.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο ράπερ από το Σικάγο ανέφερε: «Θα συνθέσω κάτι πιο εκλεπτυσμένο αργότερα που θα αποτυπώνει πραγματικά τη σημασία και τη βαρύτητα, αλλά προς το παρόν θα το πω απλά και ευθέως: Θα διδάξω ραπ στο MIT».

Επιβεβαιώνοντας την είδηση ανάρτηση στον λογαριασμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών του MIT διευκρινίζει: «Οι επισκέπτες καθηγητές του προγράμματος MLK του MIT προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για το 2022-23!». Μεταξύ των τριών επισκεπτών καθηγητών αναφέρεται ο βραβευμένος με Grammy ράπερ Lupe Fiasco.

MIT’s MLK Visiting Professor Program has announced their 2022-23 appointments! Three have expertise in the arts & humanities:⁠ associate professor of theater Eunice Ferreira, Grammy-award winning rapper @LupeFiasco, & documentary filmmaker Louis Massiah. Congrats all!🎊⁠ pic.twitter.com/vN2nuZwXHl

— Arts at MIT (@ArtsatMIT) May 20, 2022