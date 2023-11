Γλυπτά του Παρθενώνα: Άλλαξε στάση μέχρι και ο Πιρς Μόργκαν – «Ήρθε η ώρα να τα δώσουμε πίσω στην Ελλάδα»

Μέχρι και ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής και σχολιαστής, Πιρς Μόργκαν, άλλαξε στάση αναφορικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας. «Έφτασε η ώρα να τα δώσουμε πίσω στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα (29/11) κατά την διάρκεια της εκπομπής του Sky News Australia, έπειτα από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο BBC.

Η συζήτηση αναφορικά με το εάν αυτοί οι “ελληνικοί θησαυροί” πρέπει να φύγουν ή να παραμείνουν, έχει διχάσει τη Μεγάλη Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο, ανησυχούν ότι αυτό θα “ανοίξει” τον ασκό του Αιόλου. Υποστηρίζουν ότι χώρες σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσουν να απαιτούν από την πλευρά τους, την επιστροφή των αποικιακών τους “θησαυρών”, αφήνοντας το Βρετανικό Μουσείο να μοιάζει με την τροπαιοθήκη της Τότεναμ» επεσήμανε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι έχει συμφωνήσει ο ίδιος με αυτή την άποψη στο παρελθόν. «Ωστόσο, μερικές φορές κάποιος διατυπώνει μία άποψη τόσο πειστική που κάνει ακόμη και ανθρώπους σαν εμένα να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν γνώμη. Αυτό συνέβη, λόγω του επιχειρήματος του Έλληνα πρωθυπουργού (σ.σ. για τον πίνακα της Μόνα Λίζα).

Η Ελλάδα, έχτισε ένα θεαματικό μουσείο για να αναδείξει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όπως τα αποκαλεί, αλλά υπάρχει ένα κραυγαλέο κενό εκεί όπου πραγματικά θα έπρεπε να βρίσκονται τα Γλυπτά που εκτίθενται στο Λονδίνο. Τα έφερε στη Βρετανία ο λόρδος Έλγιν, ο οποίος αφιέρωσε μια περιουσία για να τα βγάλει και αργότερα τα πούλησε στην κυβέρνηση. Ισχυριζόταν πάντα ότι είχε την άδεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία ήλεγχε την Αθήνα εκείνη την εποχή».

«Η Ελλάδα είναι σύμμαχος. Ένας φίλος. Μας έδωσαν τη φέτα, το ελαιόλαδο και τον Σταύρο Φλάτλεϊ. Ήρθε η ώρα να τους δώσουμε τα Γλυπτά μας σε αντάλλαγμα» κατέληξε.

I found this a persuasive argument. Prime Minister @RishiSunak should reverse his churlish refusal to see his Greek counterpart, and tell him we’ll lend the Parthenon Marbles to the Acropolis Museum so this great art can be properly reunited in its natural habitat. https://t.co/wjzZvzpow5

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 28, 2023