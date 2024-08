Γερμανία: Ρόδα λούνα παρκ έπιασε φωτιά σε μουσικό φεστιβάλ στη Λειψία – Περισσότεροι από 30 τραυματίες

Μια ρόδα λούνα παρκ έπιασε φωτιά σε ένα μουσικό φεστιβάλ στα περίχωρα της πόλης της Λειψίας στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία αργά χθες, Σάββατο με αποτέλεσμα σύμφωνα με την αστυνομία να τραυματιστούν περισσότερα από 30 άτομα.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Γερμανίας ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί.

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/xD4M6hmodf

Εκπρόσωπος της αστυνομίας αναφέρθηκε αργότερα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τέσσερα άτομα υπέστησαν εγκαύματα και ένα άτομο τραυματίστηκε από πτώση.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν θεραπεία και τα πάνε καλά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του φεστιβάλ.

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany – which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames. #BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt

Και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε στενό συντονισμό με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης και τις ιατρικές υπηρεσίες».

Δεκαοκτώ τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι εικόνες έδειχναν τη ρόδα στις φλόγες και πυκνό καπνό να καλύπτει το φεστιβάλ Highfield στη λίμνη Στορμχάλερ. Η φωτιά ξέσπασε σε δύο γόνδολες στη ρόδα του λούνα παρκ γύρω στις 9 το βράδυ, αλλά η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά.

🇩🇪 A Ferris wheel caught fire during the annual Highfield music festival in Germany.

According to Bild, more than 30 people were injured, including four police officers.

The fire has now been extinguished, but the cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/Gyca6Rf0mP

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 17, 2024