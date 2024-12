Γερμανία: Κύμα αντιδράσεων για την παρέμβαση του Έλον Μασκ, ικανοποίηση στην AfD – «Τα γερμανικά ΜΜΕ δεν πρέπει να μετατραπούν σε φερέφωνα»

Η αντιπαράθεση και οι συζητήσεις ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και Γερμανούς πολιτικούς κλιμακώνονται, καθώς πλησιάζουν οι πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία, οι οποίες απέχουν λιγότερο από δύο μήνες.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, υποστηρικτής και πλέον στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε νέα παρέμβαση στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία, τασσόμενος υπέρ της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και κριτική στην ευρωπαϊκή χώρα.

Αφού καταφέρθηκε εναντίον του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, τον οποίο μέσω X -πλατφόρμας που αποτελεί ιδιοκτησία του- χαρακτήρισε «άχρηστο ηλίθιο» και την απροκάλυπτη παρότρυνσή του για ψήφο στην ΑfD, ο Έλον Μασκ επανήλθε σήμερα.

Σε άρθρο γνώμης που υπογράφει και δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη έκδοση της Welt, ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει την Γερμανία χώρα «στο χείλος της οικονομικής και πολιτιστικής κατάρρευσης» κι επαναλαμβάνει ότι «η AfD είναι η τελευταία σπίθα ελπίδας».

Επισημαίνει προβλήματα στην οικονομία, ως προς τη μετανάστευση, τα κόστη της ενέργειας, την πολιτιστική ταυτότητα, τον τομέα της καινοτομίας.

Και επιμένει ότι η AfD είναι «το κατάλληλο κόμμα για να σώσει την Γερμανία από το να γίνει σκιά του πρώην εαυτού της».

Διατείνεται ότι έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, καθώς έχει επενδύσει στη Γερμανία – αναφερόμενος στο εργοστάσιο της Tesla στο Βρανδεμβούργο.

Τασσόμενος υπέρ της AfD, ο κ. Μασκ υποστηρίζει ότι ο ισχυρισμός περί ακροδεξιάς παράταξης είναι εσφαλμένος, διότι, κατ’ αυτόν, η αρχηγός του κόμματος Αλίς Βάιντελ έχει ομόφυλη σύντροφο από την Σρι Λάνκα. «Αυτό εσάς σας θυμίζει τον Χίτλερ; Σας παρακαλώ!».

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέκρινε τις προσπάθειες «επηρεασμού από το εξωτερικό» κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, κάνοντας λόγο για «απειλή για την δημοκρατία, είτε είναι καλυμμένη, όπως φέρεται να συμβαίνει στην Ρουμανία, είτε ανοιχτή και κραυγαλέα, όπως γίνεται αυτή την στιγμή με ιδιαίτερη ένταση στην πλατφόρμα X».

«Η απόφαση (…) λαμβάνεται αποκλειστικά από τους πολίτες με δικαίωμα ψήφου στην Γερμανία. Το μίσος και η βία δεν πρέπει να έχουν θέση στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος.

Ο κ. Μασκ απάντησε στον κ. Σταϊνμάιερ σχολιάζοντας κάτω από το αναρτημένο βίντεο της δήλωσής του στο Χ: «Θα χάσει τις επόμενες εκλογές».

Πιθανόν αγνοεί ότι στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου δεν κρίνεται η ομοσπονδιακή προεδρία, αν όχι και το ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από σώμα επιλεγμένων από τα κόμματα εκλεκτόρων, όχι απευθείας από τους πολίτες.

Πέραν αυτών, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ διανύει ήδη την δεύτερη θητεία του και ούτως ή άλλως δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής.

Το άρθρο του κ. Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.

Ο γενικός γραμματέας του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Μάρκο Μπούσμαν δήλωσε στην Bild ότι «όποιος φλερτάρει με κόμμα εν μέρει εθνικιστικό, ξενοφοβικό κι αντισημιτικό δεν είναι κατάλληλος ως πολιτικό πρότυπο», υπενθυμίζοντας πως η AfD θέλει έξοδο της Γερμανίας από την ΕΕ και την ευρωζώνη, καθώς και από το ΝΑΤΟ.

«Αυτό θα συνιστούσε αυτοκτονία για την οικονομία και την ασφάλειά μας», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν σχολίασε στα αγγλικά μέσω Χ ότι η AfD «θέλει να φύγουμε από την ΕΕ, να επανενεργοποιηθεί ο Nord Stream 2, κάτι που θεωρείται κατά των αμερικανικών συμφερόντων και υπέρ του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν και της Ρωσίας» και διερωτήθηκε: «Αυτό θέλουν οι ΗΠΑ; Μια Γερμανία η οποία θα στρέφεται προς την Ρωσία και μακριά από τις ΗΠΑ;».

Elon Musk says, look beyond the labels of the AfD. Now, let’s do it then: The AfD wants to leave NATO, reactivate Nord Stream 2, and is anti-US, pro-Putin and pro-Russia. Is that what the USA wants? A Germany that turns towards Russia and away from the USA?

The AfD wants to…

— Jens Spahn (@jensspahn) December 28, 2024