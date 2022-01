Γενέθλια σήμερα για τον Neil Diamond

Ο Neil Diamond είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές! Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως! Σήμερα, 24 Ιανουαρίου έχει τα γενέθλιά του.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γεννήθηκε πριν από 81 χρόνια στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Τριάντα οκτώ επιτυχίες του έχουν σκαρφαλώσει στο top-10 του λεγόμενου “Adult Contemporary” chart. Οι 10 ανέβηκαν στο Νο.1 και του γενικού χιτ-παρέϊντ των μικρών δίσκων.

Ανάμεσα στις επιτυχίες του είναι και τα τραγούδια: “Cracklin’ Rosie”, “Song Sung Blue”, “Longfellow Serenade”, “I’ve Been This Way Before”, “If You Know What I Mean”, “Desirée”, “You Don’t Bring Me Flowers” (μαζί με την Barbra Streisand), “America”, “Yesterday’s Songs” και το “Heartlight”.

Έχει παίξει και σε ορισμένες ταινίες, όπως στο περίφημο μιούζικαλ “The Jazz Singer” του 1980. Το 1984 μπήκε στο Songwriters Hall of Fame, το 2011 στο Rock and Roll Hall of Fame, την ίδια χρονιά τιμήθηκε από το Kennedy Center και το 2018 έλαβε το Grammy Lifetime Achievement Award για την συνολική καλλιτεχνική προσφορά του στην μουσική.

Το 2019, το χαρακτηριστικό τραγούδι του “Sweet Caroline”, το οποίο γράφτηκε εμπνευσμένο από την κόρη του John F. Kennedy, την Caroline, επιλέχθηκε από την Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου ως διατηρητέο έργο τέχνης στο ειδικό αρχείο, για την καλλιτεχνική, ιστορική και αισθητική του σημαντικότητα.

(Y.Γ. Είχα την ευκαιρία να δω live τον Neil Diamond στις 20 Αυγούστου του 1996 στο κατάμεστο “Αrrowhead Pond of Anaheim”, νότια του Los Angeles, χωρητικότητας 18.000 θέσεων, που σήμερα πλέον ονομάζεται “The Honda Center”, μιά συναυλία μοναδική με ενθουσιώδες κοινό)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).