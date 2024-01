Γάζα: Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ πρότεινε οι Παλαιστίνιοι να μεταφερθούν σε… τεχνητό νησί στην Μεσόγειο

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, πρότεινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να δημιουργηθεί τεχνητό νησί στην Μεσόγειο και να μεταφερθούν εκεί Παλαιστίνιοι από την Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ίσραελ Κατζ στις συναντήσεις που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών προέβαλε βίντεο ως «λύση» στο θέμα της Γάζας, με διωγμό των Παλαιστινίων από τον θύλακα, και μεταφορά τους σε… τεχνητό νησί.

GAZA ALCATRAZ – The movie

Ahead of the EU ministers meeting today in Brussels. FM, Israel Katz proposed to transfer Gaza residents to an “artificial island” in the Mediterranean Sea

His proposal is to move the inmates from the Gaza concentration camp to Gaza Alcatraz island. pic.twitter.com/xjyW8XS0pD

— Freddie Ponton 🇫🇷 🇵🇸 (@LFCNewsMedia) January 22, 2024