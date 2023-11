Γάζα: Καρέ καρέ η εισβολή Ισραηλινών κομάντος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι – ΒΙΝΤΕΟ

Πλάνα από την επιχείρηση Ισραηλινών στρατιωτών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι, στη Γάζα, δόθηκε στη δημοσιότητα από τους IDF μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

Στο βίντεο φαίνονται οι στρατιώτες της μονάδας 401 καθώς και των Ειδικών Δυνάμεων του Ναυτικού Shayetet 12, να εισβάλουν στο κτίριο εντοπίζοντας οπλισμό καθώς και αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φυλάσσονταν όμηροι από τη Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τούνελ της Χαμάς που βρίσκεται στο σημείο, καθώς και μοτοσυκλέτα, η οποία πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

«Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους». «Η Χαμάς κρύβεται μέσα σε νοσοκομεία. Σήμερα, το αποκαλύπτουμε σε όλον τον κόσμο», είπε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Επίσης, ο υποναύαρχος Χαγκάρι ανέφερε πως εδώ και μέρες καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια ασθενείς από το Αλ Ραντίσι αλλά και από άλλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας. Ειδικά όχι εναντίον ασθενών, γυναικών και παιδιών», τόνισε ο υποναύαρχος και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas’ subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza’s Rantisi hospital on the other side.

Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023