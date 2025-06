Γάζα: Η MSF κατηγορεί την αμερικανική οργάνωση που διανέμει βοήθεια

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε την Κυριακή (1/6) ότι άνθρωποι στους οποίους παρείχε περίθαλψη, σε εγκατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας την οποία διαχειρίζεται νεοσύστατη οργάνωση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είπαν στο προσωπικό της πως «τους πυροβόλησαν απ’ όλες τις πλευρές» μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η MSF κατήγγειλε το σύστημα διανομής βοήθειας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (Gaza Humanitarian Foundation, GHF) για τις σκηνές χάους στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ισραηλινά πυρά στοχοποίησαν χθες Κυριακή το πρωί ανθρώπους που κατευθύνονταν σε κέντρο διανομής επισιτιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται η GHF στη Ράφα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 176.

Η GHF και οι ισραηλινές αρχές διέψευσαν ότι σημειώθηκε οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν.

Our teams joined the mass casualty response in Nasser hospital, Gaza, today, after another disastrous food distribution resulted in people getting shot by Israeli forces. Hear from patients: https://t.co/91tUzsOImh

— MSF International (@MSF) June 1, 2025