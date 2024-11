Γάζα: Δύο γυναίκες κι ένα κορίτσι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν λίγο ψωμί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (29/11), όταν ποδοπατήθηκαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από ένα αρτοποιείο του Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Λωρίδας της Γάζας για να αγοράσει ψωμί. Αυτό ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και μια τοπική ιατρική πηγή.

Συγκεκριμένα, τα θύματα ποδοπατήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να αγοράσουν ψωμί, ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Άκσα στην ανακοίνωσή του. «Το πλήθος ήταν πυκνό» και «ξαφνικά ακούστηκαν κραυγές. Έπεσαν στο έδαφος» και «πέθαναν από ασφυξία» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

The bodies of two Gazan girls and a woman who died in these lines today in Dair El-Balah while jostling to secure some bread, as there are a few bakeries operating, not to mention how hard it is to get some flour since it is all controlled by the gangs and tribes, who now have… pic.twitter.com/hzTFyyrYlw

— Hamza (@HowidyHamza) November 29, 2024