Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα του ισραηλινού στρατού – «Ας απελευθερώσουμε τους ομήρους» φέρεται να είπε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες από διασώστες. Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς σε κεντρικές περιοχές του θύλακα, ενώ τα τεθωρακισμένα προχωρούν πιο βαθιά στις βόρειες και νότιες ζώνες.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά αεροπορικά πλήγματα, σε ένα σπίτι και κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ τέσσερις άλλοι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε μοτοσικλέτα στη Χαν Γιούνις στον νότο.

Στη Νουσέιρατ, έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πολλαπλά πλήγματα καταστρέφοντας πολυώροφο κτίριο και δρόμους έξω από τεμένη. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κάποια από τα πλήγματα αυτά, σύμφωνα με αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών.



Διασώστες δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μια γυναίκα και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό με τεθωρακισμένα σε δυτικές περιοχές της Νουσέιρατ, ενώ πέντε άλλοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατοικία χτυπήθηκε σε αεροπορική επιδρομή.

