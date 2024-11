Ουκρανία: Εκρήξεις στην Οδησσό – Σε κατάσταση συναγερμού σχεδόν όλη η χώρα

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Οδησσό, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με αναφορές ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε ήδη κηρύξει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού, προειδοποιώντας για ενδεχόμενα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Η Μόσχα φαίνεται να εντείνει τη στρατιωτική της πίεση στο Κίεβο, γεγονός που συνδέεται με την πολιτική αναταραχή που έχει προκύψει μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Το νέο κύμα επιθέσεων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

⚡💡🚫 After massive Russian missile strikes across #Ukraine, emergency power outages have been imposed – a substation in #Odesa has been hit. pic.twitter.com/Rq7LJiR5PG

— Asgard Intel (Fryer) (@AsgardIntel) November 28, 2024