Γαλλία: Σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στη σήραγγα της Μάγχης – Τουλάχιστον 19 τραυματίες

Τουλάχιστον 19 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου, είναι ο απολογισμός σύγκρουσης λεωφορείου με εμπορευματική αμαξοστοιχία στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς, ενώ μεγάλες δυνάμεις διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων.

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Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΓΧΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
ΓΑΛΛΙΑ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΓΧΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης λεωφορείου με αμαξοστοιχία στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης.
  • Το λεωφορείο ανατράπηκε για άγνωστους λόγους και προσέκρουσε σε αυτό μια εμπορευματική αμαξοστοιχία. Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς, ενώ για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

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Τουλάχιστον 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης λεωφορείου με αμαξοστοιχία στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης. Αυτό ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές.

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Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους στην είσοδο της σήραγγας και στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτό μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος orange.fr, ωστόσο σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς. Στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.

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Για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Eurotunnel, αλλά και πολλών γειτονικών γαλλικών πόλεων. Ένα ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας SAMU προσγειώθηκε επίσης στην περιοχή γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός.

 

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