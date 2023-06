Γαλλία: Πλιάτσικο, πυρκαγιές και 45.000 αστυνομικοί στους δρόμους – Νεκρός 50χρονος στην Γουιάνα από αδέσποτη σφαίρα

Για μία νέα νύχτα βίαιων επεισοδίων ετοιμάζονται οι αρχές στην Γαλλία, που έχουν επιστρατεύσει 45.000 αστυνομικούς, τεθωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα.

Τόσο η Ναντέρ όσο και άλλα προάστια έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης με τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού την περασμένη Τρίτη. Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, Παρασκευής προς Σάββατο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF.

Ταυτόχρονα ο Ζεράλ Νταρμανέν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν τα επεισόδια συνεχιστούν. Όπως εξήγησε οι αρχές αναμένουν να δουν πως θα κυλίσει η σημερινή νύχτα και στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος θα αποφασίσει.

Από τις 21:00 τοπική ώρα όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σταματάνε, ενώ στο προάστιο Κλαμάρ του Παρισιού ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 06:00 τα ξημερώματα. Το υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε επίσης την πώληση πυροτεχνημάτων, κροτίδων, δοχείων βενζίνης και άλλων χημικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαδηλωτές εναντίον των αστυνομικών.

