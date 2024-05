Eurovision: Θρίλερ με την αντιπροσωπεία της Ολλανδίας – Γιατί αποκλείστηκε από τις πρόβες 

Βρισκόμαστε μία ανάσα από τον τελικό της Eurovision και ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Μάλμε της Σουηδίας, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της EBU, ο τραγουδιστής που εκπροσωπεί την Ολλανδία στη Eurovision, Joost Klein, βρίσκεται υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) λόγω ενός ανεξήγητου «περιστατικού» – και δεν θα κάνει ξανά πρόβες μέχρι «νεωτέρας».

Joost, Netherlands’s representative didnt come to the rehearsals day and he said that he won’t rehearsal until further notice pic.twitter.com/WXhyapma2B

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Skynews, ο Ολλανδός τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα τζενεράλε για τον τελικό της Eurovision την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση πριν από την Ισραηλινή Edan Golan.

BREAKING: The Netherlands’ Eurovision entry Joost Klein is under investigation by the European Broadcasting Union (EBU) due to an unexplained “incident” – and will not be rehearsing again until “further notice” https://t.co/gWLNSLOdGL

— Sky News (@SkyNews) May 10, 2024