Γαλλία: Εκκενώνονται οι Βερσαλλίες λόγω απειλής για βόμβα

Συναγερμός στη Γαλλία. Το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται, μετέδωσε το δίκτυο BFMTV επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απειλή για βόμβα.

Tο ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται και πάλι μέσα σε τέσσερις ημέρες έπειτα από ειδοποίηση για βόμβα και θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο τη ημέρας, έγινε γνωστό από την αστυνομία και την αρχή διαχείρισης του ανακτόρου.

«Για λόγους ασφαλείας το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται από τους επισκέπτες του και κλείνει τις πόρτες του για σήμερα», ανακοίνωσε το Chateau de Versailles στον λογαριασμό του στο Twitter (X).

Το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έπειτα από ειδοποίηση για βόμβα μέσω ανώνυμου μηνύματος στο site moncommissariat.fr, καθώς η Γαλλία ζει υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Right now #versailles is #evacuated due to ‚technical problems‘ pic.twitter.com/Wxbzg0a74I

— Nick 🏳️‍🌈  (@nckd_13) October 17, 2023