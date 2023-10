Άνδρας πιάστηκε στα χέρια με καγκουρό που προσπάθησε να πνίξει τον σκύλο του – Βίντεο

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν υιοθετήσει ζωάκι, γνωρίζουν πως δεν είναι απλώς κατοικίδια αλλά μέλη των οικογενειών τους. Αυτό σημαίνει πως τα φροντίζουν και τα προστατεύουν, όπως θα έκαναν με το παιδί ή κάποιον άλλον συγγενή τους.

Αυτής της άποψης, όπως φαίνεται, είναι και ένας Αυστραλός πρώην αστυνομικός και λάτρης των πολεμικών τεχνών, ο οποίος γρονθοκόπησε ένα καγκουρό που φέρεται να είναι ύψους 2 μέτρων και έπνιγε τον σκύλο του.

Σύμφωνα με την New York Post σε βίντεο που είχε κοινοποιηθεί αρχικά στο Tik-Tok, συγκεντρώνοντας 2,5 εκατομμύρια προβολές πριν διαγραφεί και αναδημοσιεύθηκε μετά στο Reddit, έχει καταγραφεί η περίεργη συμπλοκή.

«Είδα ένα καγκουρό… με τα χέρια του στο νερό, βασικά να με κοιτάζει επίμονα», είπε ο Μικ Μόλονεϊ στο 7 News σχετικά με την ασυνήθιστη συνάντηση, που είχε την Κυριακή στον ποταμό Μάρεϊ στη Μιλντούρα της Βικτόρια. Ο πρώην αστυνομικός, ο οποίος εκπαιδεύεται στο βραζιλιάνικο jiujitsu, περπατούσε δίπλα στο ποτάμι, όταν παρατήρησε ότι ένα από τα σκυλιά του, ο Hutchy, δεν βρισκόταν πουθενά.

