Γαλλία: Χειραψία Τραμπ – Ζελένσκι στο Ελιζέ μετά την συνάντηση με τον Μακρόν

Την ευκαιρία να μιλήσουν από κοντά είχαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Παρίσι. Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν στο Ελιζέ, λίγο πριν από την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντάλλαξαν χειραψία στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου των Ηλυσίων στο Παρίσι μετά την τριμερή συνάντησή τους με τον Εμανουέλ Μακρόν, σημείωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ιστορική αυτή χειραψία μεταξύ των δύο ηγετών, τους οποίους συνόδευσε ο Γάλλος πρόεδρος, πραγματοποιήθηκε μετά την τριμερή συνάντηση που διήρκησε περίπου 35 λεπτά.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024