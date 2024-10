Φρικτή δολοφονία 72χρονου κοσμηματοπώλη στο Ντιτρόιτ – Η στιγμή που δύο δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ενέργειας πριν τον σκοτώσουν στο υπόγειο του σπιτιού του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας ενός 72χρονου κοσμηματοπώλη στο Ντιτρόιτ, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα στο υπόγειο του σπιτιού του από δύο άνδρες που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας ενέργειας. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, στο προάστιο Rochester Hills, ενώ η σύζυγός του θύματος βρέθηκε δεμένη με μονωτική ταινία, αλλά επέζησε της επίθεσης.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας (CCTV) της εισόδου, το οποίο δημοσιοποίησε η αστυνομία, αποκαλύπτει δύο υπόπτους να φοράνε γιλέκα εργασίας και μάσκες προστασίας, να στέκονται έξω από το σπίτι του θύματος το βράδυ της Πέμπτης. Οι άνδρες, όπως αναφέρει η New York Post, προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι της εταιρείας DTE Energy, προσπαθώντας να τους επιτραπεί η είσοδος στο σπίτι, επικαλούμενοι την ύπαρξη διαρροής αερίου.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι εκείνο το βράδυ, αλλά επέστρεψαν την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Τότε, ο 72χρονος κοσμηματοπώλης Χουσεΐν Μάρεϊ άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στο υπόγειο του σπιτιού, προκειμένου να ελέγξουν την υποτιθέμενη διαρροή αερίου. Από εκείνη τη στιγμή, η σύζυγός του δεν τον ξαναείδε.

Η τραγική ανακάλυψη στο υπόγειο

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ύστερα από κλήση που δέχθηκε, εντόπισε τη γυναίκα του θύματος δεμένη με μονωτική ταινία. Αμέσως μετά, κατέβηκαν στο υπόγειο, όπου βρήκαν το άψυχο σώμα του Μάρεϊ. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να καθορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου λόγω της «φρικτής φύσης των τραυμάτων».

«Δεν είμαστε σίγουροι για την αιτία θανάτου, καθώς υπήρχε τόσο πολύ αίμα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν πρόκειται για πυροβολισμό ή για βίαιο χτύπημα».

Οι δράστες και η έρευνα της αστυνομίας

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο ανδρών, οι οποίοι, όπως λέγεται, οδηγούσαν ένα λευκό φορτηγό. Ο ένας ύποπτος περιγράφεται ως λεπτός και μαύρος, ενώ ο άλλος είναι πιο βαρύς και λατίνος.

— Mike Bouchard (@MikeJBouchard) October 12, 2024



Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι δύο άνδρες θεωρούνται επικίνδυνοι, και είναι πιθανό να στοχεύουν μικρούς επιχειρηματίες που μπορεί να έχουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα στα σπίτια τους. «Όταν οι άνθρωποι είναι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, συχνά γίνονται στόχοι για τα περιουσιακά τους στοιχεία ή μετρητά που ενδεχομένως να φέρνουν στο σπίτι», δήλωσε ο σερίφης Μπουσάρντ.

Η ανακοίνωση της DTE Energy

Η εταιρεία ενέργειας DTE Energy, της οποίας το όνομα χρησιμοποίησαν οι δράστες, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία τόνισε τη σημασία του ελέγχου ταυτοτήτων των υπαλλήλων πριν επιτραπεί η είσοδός τους σε σπίτια και επιβεβαίωσε ότι οι υπάλληλοι της DTE φέρουν πάντα ταυτότητα μαζί τους.

We’re aware of reports that a person was killed by imposters presenting themselves as DTE employees. Our hearts go out to the victims of this horrific and tragic event, and we hope the perpetrators are quickly apprehended and brought to justice. (1/3) — DTE_Energy (@DTE_Energy) October 11, 2024



«Πριν φτάσουμε στο σπίτι κάποιου για οποιαδήποτε υπηρεσία, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων μέσω τηλεφώνου, email ή γραπτού μηνύματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Η DTE συμβουλεύει τους πελάτες της να ζητούν την ταυτότητα των υπαλλήλων πριν τους επιτρέψουν την είσοδο και, αν έχουν αμφιβολίες, να επικοινωνούν με την εταιρεία για να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της επίσκεψης.

Προειδοποίηση για παρόμοιες απάτες

Ο σερίφης Μπουσάρντ προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπάλληλοι εταιρειών κοινής ωφελείας και φθάνουν απροειδοποίητα στην πόρτα τους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σερίφης ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όσους ισχυρίζονται ότι είναι από κάποια εταιρεία ή επιχείρηση και ζητούν πρόσβαση στο σπίτι μας».

Η αστυνομία έχει δημοσιεύσει φωτογραφία του ενός από τους υπόπτους που εμφανίστηκε στην πόρτα του θύματος την Πέμπτη, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες προσπαθούν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες, οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι κάποιος θα αναγνωρίσει τον ύποπτο από τη φωτογραφία.