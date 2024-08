Φρίκη στην Ινδονησία: Πύθωνας 4 μέτρων έφαγε ηλικιωμένη – Την είχε καταπιεί μέχρι τους ώμους

Σε μια ανακάλυψη σοκ οδηγήθηκε ένας 39χρονος στην Ινδονησία, καθώς εντόπισε τη σορό της μητέρας του στο δάσος, αφού την είχε συνθλίψει και καταβροχθίσει ένας τεράστιος πύθωνας.

Η γυναίκα, ονόματι Maga, 74 ετών, είχε πάει τα ζώα της να βοσκήσουν σε μια δασώδη περιοχή στα βουνά Sumarambu, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της στην πόλη Palopo της επαρχίας Σουλαουέσι. Όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της, απ’ το οποίο έφυγε στις 14 Αυγούστου, η οικογένειά της άρχισε να ανησυχεί.

Την επόμενη ημέρα, ο γιος της, Sanaria, αποφάσισε να πάει στο δάσος για να την αναζητήσει. Εκεί, βρήκε ίχνη αίματος στο έδαφος κοντά σε μια καλύβα όπου η μητέρα του συνήθιζε να μένει. Λίγο πιο πέρα, εντόπισε το άψυχο σώμα της Maga ξαπλωμένο στο γρασίδι, με δαγκώματα στο κεφάλι και στους αστραγάλους της. Οι αρχές πιστεύουν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε αρχικά καταβροχθιστεί από έναν τεράστιο πύθωνα και αργότερα την έβγαλε από το στομάχι του.

Ο Sanaria μετέφερε τη σορό της μητέρας του πίσω στο σπίτι, όπου συγγενείς ξέσπασαν σε λυγμούς για τον ξαφνικό και φρικτό θάνατό της.

Ο Iptu Yusran Sa’ buran, αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Telluwanua, δήλωσε: «Αφού οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στον τόπο του συμβάντος μαζί με την αστυνομία και τοπικούς υπαλλήλους, το σώμα του θύματος εξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε από φίδι. Την είχε καταπιεί μέχρι τους ώμους, αλλά στη συνέχεια την αναμάσησε».

Οι κάτοικοι του χωριού και η οικογένεια της αποθανούσας αναζήτησαν το φίδι στην περιοχή και το βρήκαν λίγο πιο μακριά, κρυμμένο στους θάμνους. Ο πύθωνας, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, σκοτώθηκε από τους κατοίκους και το παραμορφωμένο σώμα του μεταφέρθηκε πίσω στο σπίτι της Maga για να θαφτεί εκεί.

Αυτό το τραγικό συμβάν έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από μια άλλη παρόμοια περίπτωση στην Ινδονησία, όταν η σορός μιας 50χρονης γυναίκας βρέθηκε αφού είχε φαγωθεί ζωντανή από έναν γιγαντιαίο πύθωνα, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Η Farida, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εξαφανίστηκε ενώ περπατούσε μέσα σε δασώδη περιοχή για να πουλήσει τρόφιμα σε τοπική αγορά κοντά στο σπίτι της στο χωριό Kalempang στις 6 Ιουνίου. Ο πύθωνας την δάγκωσε στο πόδι, τύλιξε το σώμα της και την έπνιξε πριν την καταπιεί ολόκληρη, ξεκινώντας από το κεφάλι της.

Ο σύζυγός της, Noni, 55 ετών, ανησύχησε όταν η Farida δεν είχε επιστρέψει μέχρι το βράδυ και ειδοποίησε τους ντόπιους, οι οποίοι ξεκίνησαν να την αναζητούν. Την επόμενη μέρα, βρήκαν έναν τεράστιο πύθωνα μήκους 6 μέτρων, με μια μεγάλη διόγκωση στο στομάχι του.

