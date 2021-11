Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες πτώματα

Φρίκη στη Βρετανία από την υπόθεση νεκροφιλίας που έρχεται στη δημοσιότητα. Ένας ηλεκτρολόγος που παραδέχτηκε τον φόνο δύο γυναικών το 1987, έχει κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες πτώματα στο νεκροτομείο νοσοκομείου, στη χειρότερη υπόθεση νεκροφιλίας στα δικαστικά χρονικά στη Βρετανία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Ντέιβιντ Φούλερ δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της 25χρονης Γουέντι Νελ και της 20χρονης Καρολάιν Πιρς σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στο Tούμπριτζ Γουέλς, σύμφωνα με την αστυνομία του Κεντ.

Ο 67χρονος άλλαξε την ομολογία του την Πέμπτη εν μέρει στη διάρκεια της δίκης, όπου έγινε γνωστό ότι ο άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά στις δύο γυναίκες αφού τις σκότωσε. Είχε παραδεχτεί ότι σκότωσε και τις δύο γυναίκες, αλλά αρχικά δήλωσε αθώος για φόνο λόγω μειωμένης ευθύνης.

Κατά τη δίκη έγινε γνωστό ότι επιτέθηκε σεξουαλικά πτώματα γυναικών στα νεκροτομεία νοσοκομείων στο Κεντ και το Σάσεξ αλλά και στο νοσοκομείο του Tούμπριτζ Γουέλς, τις περιόδους που εργαζόταν εκεί, όπως δημοσίευσε ο Guardian.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987.

He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1

— Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021