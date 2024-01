Φρίκη: Άνδρας σκότωσε τον πατέρα του και ανέβασε βίντεο με το κομμένο κεφάλι του στο YouTube

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια αποκεφάλισε τον 68χρονο πατέρα του, που ήταν ομοσπονδιακός υπάλληλος των ΗΠΑ, και στη συνέχεια ανέβασε στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε το κεφάλι του θύματος και κατακεραύνωνε την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ο 32χρονος Justin Mohn, αποκεφάλισε τον πατέρα του Michael στο σπίτι τους στο Levittown, 10 μίλια νότια του Trenton. Στην συνέχεια εμφάνισε το κομμένο κεφάλι κατά τη διάρκεια ενός παραληρήματος που κατηγορούσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τους «ξυπνητούς όχλους» και τους μετανάστες που, όπως ισχυρίζεται, καταστρέφουν τις ΗΠΑ.

Στο φρικιαστικό βίντεο διάρκειας 14 λεπτών – που παρέμεινε στο YouTube για έξι ώρες μετά την ανάρτησή του πριν τελικά κατέβει – βλέπει τον Mohn να κρατάει το κεφάλι του πατέρα του μέσα σε μια αιματοβαμμένη πλαστική σακούλα.

«Αυτό είναι το κεφάλι του Mike Mohn, ομοσπονδιακού υπαλλήλου για πάνω από 20 χρόνια και πατέρα μου. Τώρα βρίσκεται στην κόλαση για την αιωνιότητα ως προδότης της πατρίδας του».

Ο Mohn συνέχισε λέγοντας ότι προσφέρει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε όποιον μπορεί να σκοτώσει κορυφαίους αξιωματούχους, όπως τον διευθυντή του FBI Christopher Wray, τον υπουργό Δικαιοσύνης Merrick Garland και τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Bill Barr.

Σύμφωνα με το Levitttownnow, ο Mohn συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, στην κομητεία του Λίβανου. Η αστυνομία κλήθηκε για πρώτη φορά στο σπίτι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας και βρήκε ένα ακέφαλο πτώμα του στο μπάνιο.

Ο Mohn αναφέρεται ότι ζούσε εκεί με τον πατέρα του, την 63χρονη μητέρα του, Denice, τον 35χρονο αδελφό του, Zachary, και την 38χρονη αδελφή του, Stephanie.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο κανάλι του Mohn στο YouTube, όπου είχε 115 followers. Πλέον υπάρχουν μόνο τέσσερα βίντεο στο κανάλι, στα οποία τραγουδάει παράφωνα και παίζει μουσική.

Στο κλιπ με τον αποκεφαλισμό, παραληρεί για τους φόρους, δηλώνοντας ότι η οικονομία είναι «κοντά στην καταστροφή» και ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί «δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά το αμερικανικό όνειρο».

Στη συνέχεια είπε ότι ένας «στρατός πέμπτης φάλαγγας παράνομων μεταναστών διεισδύει στα σύνορά μας» και αναφέρθηκε στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ως «το προδοτικό καθεστώς Μπάιντεν». Επίσης δήλωσε ότι «το προδοτικό καθεστώς Μπάιντεν» ήθελε να στείλει «τον αμερικανικό στρατό στο εξωτερικό για να πολεμήσει για την Ουκρανία και να πεθάνει σε έναν ρωσικό χειμώνα».

