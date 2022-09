Φρενίτιδα στο Twitter με την αστυνομικό «Καρντάσιαν» —Χρήστες παρακαλούν να τους συλλάβει

Φρενίτιδα επικρατεί στα social media τις τελευταίες ώρες για μία Γαλλίδα αστυνομικό που συνόδευε στα δικαστήρια ένα διαβόητο εγκληματία. Τα προσόντα της αστυνομικού θυμίζουν εκείνα της Κιμ Καρντάσιαν και τράβηξαν αμέσως την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου.

Η αστυνομικός εθεάθη σε μία φωτογραφία από την δικαστική υπόθεση που αφορά τον πολυεκατομμυριούχο οδοντίατρο Λιονέλ Γκουεντί, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε αφού ακρωτηρίασε εκατοντάδες ασθενείς με το πρόσχημα ότι τους χάρισε «χαμόγελο των σταρ». Η αστυνομικός με οπίσθια αλά Κιμ Καρντάσιαν διακρίνεται την ώρα που οι κάμερες ακολουθούσαν τον 42χρονο απατεώνα οδοντίατρο και τον πατέρα του στο δικαστικό μέγαρο της Μασσαλίας.

French Millionaire Dentist jailed for mutilating his patients from low income neighborhoods with unnecessary work pic.twitter.com/B2uuFXPvjg — My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2022

Αμέσως οι χρήστες του Twitter έπιασαν «δουλειά». «Κάποιος παρακαλώ να μου δώσει το όνομα αυτής της περιοχής, πρέπει να με συλλάβουν», σχολίασε κάποιος κάτω από τη φωτογραφία της αστυνομικού. «Αυτό είναι “police bootality”», έγραψε ένα άλλος, παραφράζοντας την έκφραση “police brutality”(Αστυνομική βία).

This is police "bootality" … we need to get to the bottom of it 😭 pic.twitter.com/XpdvE5AMpa — The Flying Hippie (@HippieFlying) September 11, 2022

Βέβαια υπήρχαν και πολλοί χρήστες που αναρωτήθηκαν αν η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν επεξεργασμένη στο Photoshop. Όμως πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε και βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πλούσια προσόντα της αστυνομικού είναι αληθινά.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ — jfgiorgetti (@JFGiorgetti) September 8, 2022

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στο Twitter για τη Γαλλίδα αστυνομικό

I'd snitch on myself just to have that French police woman arrest me 😭😭😭 — punchline (@Punchline254) September 12, 2022

Abeg who be that police woman? Make she come arrest me, e get wetin I do for French colony that year. https://t.co/gt39uWDoMD — Ekene 💎 (@TheATP_kenny) September 12, 2022

#QOTD People beg to be arrested by curvy French police woman, who arrested a mutilator dentist. Would you let her arrest you❓

Tell the truth o👇👇😜#GMNS W/ @TheReyAina pic.twitter.com/WJkwoiI7YI — COOL FM (@CoolFMPH) September 14, 2022

No wonder he was arrested so quickly. He gave up as soon as he saw that french police woman 😃 https://t.co/xiV79npw7e — LORD OF THE SOUTH🇳🇬🇬🇧 (@jaynzegwu) September 13, 2022

Someone gotta have that french police woman’s @ — Josh🥊🥋🥊 (@JFMMA99) September 12, 2022

Nobody cares about the French dentist…we see that police woman…☄️ https://t.co/Iqim39MpkG — 🥶LilHaiti🇭🇹Baby🥶 (@_DreadZeppelin) September 12, 2022

Για την ιστορία, ο οδοντίατρος Λιονέλ Γκουεντί, φυλακίστηκε για οκτώ χρόνια επειδή αναλάμβανε με το ζόρι υγιείς ασθενείς από φτωχές περιοχές της Μασσαλίας, ανέφερε ο Guardian. Συγκεκριμένα προσπαθούσε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του εξαναγκάζοντάς τους να υποβληθούν σε περιττές και συχνά επιζήμιες διαδικασίες και στη συνέχεια να εισπράττει πληρωμές από την κοινωνική ασφάλιση.

Μεταξύ του 2006 και του 2012, ο απατεώνας ιατρός φέρεται να πραγματοποίησε 3.900 απονευρώσεις σε 327 ασθενείς που δεν την χρειάζονταν, προκαλώντας πολλούς κατάφωρους τραυματισμούς από τους οποίους κάποιοι δεν ανάρρωσαν ποτέ.

Η διεστραμμένη ιατρική μέθοδος του Γκουεντί τον έκανε εξαιρετικά πλούσιο: Το 2010 έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος οδοντίατρος στη Γαλλία, εισπράττοντας 2,9 εκατομμύρια ευρώ.