Φωτιές στον Καναδά: Εντολή σε 36.000 κατοίκους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Περίπου 30.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Βρετανική Κολομβία εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στην επαρχία του δυτικού Καναδά.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές χθες(19/08) Σάββατο, σε αυτούς τους 30.000 που χρειάστηκε να φύγουν προστίθενται άλλοι 36.000 που έχουν λάβει πλέον την εντολή να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τον Μπόουιν Μα, αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία.

Please repost to ensure government awareness of potentially artificial fires in BC, Canada. Public safety and investigation are vital. #RepostForAwareness #BCFirespic.twitter.com/q8KRwDMcqh

