Φωτιά ξέσπασε στο πάρκο Disney World – Βίντεο δείχνουν το μαύρο σύννεφο καπνού

Φωτιά ξέσπασε στο πάρκο EPCOT του Walt Disney World το Σάββατο, αναγκάζοντας τους επισκέπτες να απομακρυνθούν από το «Remy’s Ratatouille Adventure», σύμφωνα με αναφορές.

Ο μαύρος καπνός αναδύθηκε από το αξιοθέατο στο France Pavilion του θεματικού πάρκου του Ορλάντο, καθώς η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το Fox35 Orlando.

Οι αξιωματούχοι της Disney δήλωσαν ότι οι επισκέπτες του πάρκου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ φαίνεται πως η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή των παρασκηνίων.

Το “Remy’s Ratatouille Adventure” είναι μια “4D εμπειρία βόλτας” όπου οι επισκέπτες “συναντούν τον σεφ Remy σε μια τολμηρή γαστρονομική βόλτα”, μέσα από μια παριζιάνικη κουζίνα.

‼️🇺🇸 Fire Erupts At EPCOT In Walt Disney World, Prompting Evacuation Of France Pavilion As Thick Smoke Billows Across Park And BoardWalk…

A structure fire broke out behind the France pavilion at Disney’s EPCOT and could be seen from The BoardWalk.

Something caught fire during… pic.twitter.com/y5TryVL6Wc

