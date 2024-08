Φωτιά στη Αττική: Τι γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την μεγάλη πυρκαγιά – «Βιβλική καταστροφή»

Οι κάτοικοι της βορειοανατολικής Αττικής ξύπνησαν σήμερα υπό τον ήχο των αλλεπάλληλων προειδοποιητικών μηνυμάτων του 112, εν μέσω ενός πύρινου εφιάλτη που εξελισσόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πύρινη κόλαση στην Αττική ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής στον Βαρνάβα και πλέον έχει φτάσει μέχρι το Πάτημα Χαλανδρίου και το Πάτημα Βριλησσιών, όπου σπίτια έχουν παραδοθεί στο έλεος της φωτιάς.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είτε μέσω ζωντανών ανταποκρίσεων είτε μέσω σταδιακής κάλυψης των γεγονότων, αναφέρονται στην τιτάνια μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να προστατεύσουν την περιουσία τους.

Την Κυριακή, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς «μια γρήγορα εξαπλούμενη πυρκαγιά έξω από την Αθήνα, υποκινούμενη από την καυτή θερμοκρασία και τους ισχυρούς ανέμους, κατέστρεψε δέντρα, σπίτια και αυτοκίνητα, καλύπτοντας την πρωτεύουσα με σύννεφα καπνού», περιγράφει το Reuters.

Από τον Μάιο, συνεχίζει η αναφορά του Reuters, «η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη με εκατοντάδες πυρκαγιές, τις οποίες οι επιστήμονες αποδίδουν στην αυξανόμενη ζέστη και την ξηρασία που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Με τον θερμότερο χειμώνα και τις ελάχιστες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί, η χώρα κατέγραψε τον πιο ζεστό Ιούνιο και Ιούλιο της ιστορίας της, και αναμένεται να αντιμετωπίσει το πιο ζεστό καλοκαίρι μέχρι σήμερα».

«Ιστορική πόλη αντιμετωπίζει “βιβλική καταστροφή”», γράφει χαρακτηριστικά ο Indepedent, περιγράφοντας ότι ένα «τείχος φωτιάς καίει κοντά στην Αθήνα».

Στο ρεπορτάζ του, ο Indepedent σχολιάζει και τις ανησυχίες σχετικά μετά τα ταξιδιωτικά σχέδια των Βρετανών πολιτών προς την Ελλάδα. Ένας εκπρόσωπος της Jet2, Βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, διαβεβαίωσε στον Indepedent ότι οι πτήσεις προς και από την Αθήνα συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά, αν και παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η Ryanair επιβεβαίωσε επίσης ότι οι πτήσεις της δεν έχουν επηρεαστεί και ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Το Assosiated Press, στο τέλος του ρεπορτάζ του, στο οποίο καταγράφει τον αριθμό των πυροσβεστικών δυνάμεων που δίνουν μάχη με τη φωτιά, σημειώνει πως οι «πυρκαγιές είναι συχνές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ζεστών και ξηρών καλοκαιριών της», τονίζοντας τη φωτιά στο Μάτι, στην οποία «περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που πνίγηκαν προσπαθώντας να κολυμπήσουν μακριά από τις φλόγες.» Επιπλέον καταγράφει και τις διακοπές ρεύματος που έχουν αναφερθεί σε διάφορα μέρη της Αθήνας, «επηρεάζοντας και τα φανάρια σε κεντρικές διασταυρώσεις της πόλης», δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

Στη συνέχεια, υπενθυμίζει τις φωτιές του 2023, όπου «σκότωσαν περισσότερους από 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 18 μεταναστών που παγιδεύτηκαν από τις φλόγες καθώς περπατούσαν σε ένα δάσος στη βορειοανατολική Ελλάδα», σε μια πυρκαγιά «που έκαιγε για περισσότερες από δύο εβδομάδες».

Στην αναφορά του, το CNN επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές στην Αθήνα μαίνονται κοντά σε σπίτια, ενώ μερικές αυλές ήδη καίγονται. Παρά τις εκκενώσεις, «δεν έχουν όλοι οι κάτοικοι εγκαταλείψει τις πληγείσες περιοχές», καθώς κάποιοι «μένουν πίσω προσπαθώντας να σώσουν τα σπίτια τους», τη στιγμή που επιστήμονες του κλίματος «αναφέρουν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές καιρικές συνθήκες, που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθιστούν τις πυρκαγιές πιο έντονες και πιο συχνές». Το αμερικανικό δίκτυο, αναφέρει επίσης ότι η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των εξαφανισμένων ατόμων στην Ελλάδα «θα μπορούσε να συνδέεται με τις ακραίες θερμοκρασίες», με αφορμή τις εξαφανίσεις τουριστών «που πήγαν για πεζοπορία και αργότερα βρέθηκαν νεκροί σε διάφορες περιοχές της χώρας».

Ο Guardian αναφέρει τις εικόνες που έχουν μεταδώσει τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, με φλόγες να διαπερνούν τα «εξαιρετικά εύφλεκτα πευκοδάση», σημειώνοντας ότι «οι προσπάθειες πυρόσβεσης στην Πεντέλη δεν έχουν μόνο παρεμποδιστεί από τους ισχυρούς ανέμους, αλλά και από την έλλειψη ορατότητας λόγω του καπνού», τονίζοντας επίσης τις εκκλήσεις των κατοίκών να «σταλούν αεροπλάνα και ελικόπτερα για ρίψεις νερού».

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η φωτιά στην Αθήνα συγκαταλέγεται «μεταξύ των πιο επικίνδυνων που έχουν πλήξει την πρωτεύουσα», σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο πυρκαγιών για τη χώρα. Αυτή η επιβαρυμένη κατάσταση οφείλεται, εν μέρει, «στον ξηρό χειμώνα και το εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι». Τον περασμένο μήνα, μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια προκάλεσαν ζημιές σε περισσότερα από 2.400 στρέμματα γης, ενώ μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην Κω ανάγκασε 10.000 ανθρώπους στην Καρδάμαινα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

