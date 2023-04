Τραγωδία στο Ντουμπάι: Φωτιά σε κτίριο διαμερισμάτων – 16 νεκροί

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν χθες σε πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι σε λαϊκή συνοικία του πλούσιου εμιράτου του Κόλπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μέσο της ημέρας στον τέταρτο όροφο κτιρίου στο Αλ-Ρας, μια από τις παλαιές συνοικίες της πόλης, όπου ζουν κυρίως ξένοι εργαζόμενοι.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφάλειας του κτιρίου» είναι η αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας. Η εθνικότητα των θυμάτων δεν δημοσιοποιήθηκε.

