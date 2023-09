Φονικός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο Μαρόκο: Στους 632 οι νεκροί – 329 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές

Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής. Σύμφωνα με νεότερο, επίσημο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 632, ενώ 329 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Μεταξύ των τραυματιών 51 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι από τον σεισμό κατέρρευσαν πολλά κτίρια, κυρίως στις επαρχίες και τους δήμους Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ. Τοπικός αξιωματούχος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν έντασης 6,9 βαθμών. Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές. Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

زنزال الحوز 632 وفاة و329 إصابته منها 51 خطيرة

ان لله وان اليه راجعون

أللهم لطفك

تبرع بدم واجب وطني pic.twitter.com/7YGADWro8J — Badre Morocco 🇲🇦🇲🇦 (@badre_marocco) September 9, 2023

Σπίτια έχουν καταρρεύσει

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της. Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του πόλης, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους, εν αναμονή των βαρέων μηχανημάτων, δήλωσε ο κάτοικος Ιντ Ουααζίζ Χάσαν.

Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκίνησε σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απηύθυνε επίσης μήνυμα συλλυπητηρίων μετά τον «καταστροφικό» σεισμό, ενώ έκανε λόγιο για «φρικτά νέα από το Μαρόκο».

